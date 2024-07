Mandello. Piacciono i mercatini serali, previste altre tre date

La nuova proposta dell’Assessorato al Turismo per vivacizzare la zona del lago

Nessi: “Espositori e commercianti soddisfatti, puntiamo a fare ancora meglio”. Prossimi appuntamenti 6,13 e 20 agosto

MANDELLO – Buona la prima per i mercatini serali a Mandello. Martedì sera Piazza Italia, e in parte anche Piazza Garibaldi, hanno ospitato un’inedita iniziativa, ancora in fase di rodaggio ma che punta a entrare a pieno titolo tra le proposte turistiche del paese per vivacizzare la zona del lago, portandovi quante più persone possibili, sulla scia di altre iniziative serali organizzate in centro paese per incentivare il commercio locale.

Un’idea portata avanti dall’Assessorato al Turismo, capitanato da Silvia Nessi, che fino a questo momento, come detto, non era mai stata realizzata a Mandello: “Abbiamo sempre avuto mercatini delle pulci, dell’antiquariato, adesso anche di arte, ma si sono sempre tenuti di giorno. Ci piaceva invece l’idea di offrire un’esperienza che trasmettesse sapore di vacanza, dare la possibilità dopo cena di fare una passeggiata sul lago e guardare le bancarelle, una sorta di mercatino turistico”, spiega l’assessore al Turismo e al Commercio.

E’ quindi partita la ricerca di un’associazione che si occupasse di organizzare mercatini. “La scelta è ricaduta su Asso Promo Arte, che ha già diversi anni di esperienza in questo settore e organizza mercatini per il Nord Italia e d’estate soprattutto sul lago: da tempo collabora con località come Dongo, Menaggio, ecc…Un’organizzazione seria, a cui abbiamo deciso di affidarci dando in concessione l’area dove si svolgono i mercatini e patrocinando l’iniziativa come Comune di Mandello. Nella scelta è stata valutata anche la presentazione delle bancarelle: volevamo un mercato elegante per valorizzare la nostra piazza più bella, Piazza Italia. Anche i venditori sono selezionati e propongono ottimi prodotti”.

Durante la prima serata del mercatino venti banchetti hanno occupato Piazza Italia, dove c’è l’Imbarcadero, e Piazza Garibaldi (qui erano quattro). “Anche se la nostra idea è di espanderci – fa sapere Nessi – e spingerci anche sotto i portici di Riva Granda, così da far muovere residenti e turisti per tutto Mandello Basso”.

A suscitare curiosità la scelta del martedì sera come giorno da dedicare ai mercatini, a dare delucidazioni a riguardo sempre l’assessore: “Volevamo puntare a una sera di inizio settimana per evitare di sovrapporci ad altri eventi, agosto sarà un mese ricco in questo senso (qui il calendario), per non far disperdere il pubblico. Tanti aspetti hanno dovuto essere presi in considerazione per organizzare i mercatini: la disponibilità della piazza, proprio in ragione della possibilità di altri eventi in concomitanza, e anche di Asso Promo Arte. Abbiamo cercato di far quadrare calendari ed esigenze di tutti”.

Sicuramente non facile barcamenarsi in questa nuova avventura, sfidante soprattutto a livello organizzativo, ma che ha già portato grande soddisfazione come confermano gli esiti del primo martedì di mercatini serali. “Sia pubblico che espositori sono stati soddisfatti – racconta Nessi – i numeri ancora non sono grandissimi, bisogna un attimo prenderci la mano, ma tutti hanno incassato ed erano contenti, dunque nel complesso un’esperienza positiva. Anche le attività che si affacciano su Piazza Garibaldi hanno lavorato bene e commentato positivamente l’iniziativa, alcuni hanno tirato un orario più lungo del solito perché c’erano molte persone in giro. Settimana prossima e nelle prossime date puntiamo a fare ancora meglio. Questo sarà un anno di sperimentazione – conclude l’assessore – per creare qualcosa di diverso allo scopo di portare beneficio ai commercianti“.

Da appuntarsi in calendario le date dei prossimi mercatini serali: 6-13-20 agosto dalle ore 17 alle ore 23. Le bancarelle saranno disposte in Piazza Italia.

Per tutti gli altri eventi estivi organizzati a Mandello consultare www.visitmandello.it, sezione eventi, oppure scaricare l’app Mandello del Lario Smart o iscriversi alla newsletter dell’Infopoint inviando la richiesta a infopointmandello@gmail.com.