Turismo. Anche il Lago di Como ha risposto al richiamo del BIT

Fino a domani, i paesi della sponda orientale del Lago di Como presenzieranno alla fiera

Uno unico stand nel padiglione di Regione Lombardia, in cui visitatori e operatori potranno trovare risposta a richieste e curiosità

MANDELLO – Si sta tenendo in questi giorni a Milano il BIT, fiera internazionale del turismo, che sta vedendo la partecipazione, tra gli altri, dei paesi situati sulla sponda orientale del Lago di Como. Al motto di ‘l’unione fa la forza’ e data l’ottima e positiva esperienza alla TTG Travel Experience di Rimini in ottobre, la Pro Loco di Mandello, con l’aiuto di Colico, Dervio e Varenna, ha deciso di presenziare a questa esposizione, tra le più importanti del settore turistico, iniziata ieri, domenica, e pronta a terminare nella giornata di domani, martedì 14 febbraio.

All’interno di Fieramilanocity Colico, Dorio, Dervio, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello e Abbadia sono rappresentati dallo stand dedicato alla sponda orientale del Lago di Como, presso il padiglione 3 al piano terra, all’interno dello spazio occupato da Regione Lombardia InLombardia (C15 C23 D16 D24). Ieri, giornata di apertura al pubblico, presente allo stand il presidente della Pro Loco di Mandello Rinaldo Citterio, insieme al personale dei vari Infopoint, pronto a rispondere a tutte le richieste e curiosità dei visitatori. Oggi e domani invece, la fiera sarà accessibile solo agli operatori del settore.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere il territorio in un periodo di forte crescita per il turismo.