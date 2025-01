Merate: sospeso (per ora) il mercato agricolo di Campagna Amica

In programma un incontro tra Coldiretti e l’amministrazione comunale per capire come procedere

Il mercato agricolo di Campagna Amica era stato avviato, in via sperimentale, lo scorso aprile: si ragiona su come rinnovarlo

MERATE – Il mercatino agricolo Campagna Amica del giovedì mattina è stato sospeso. O meglio, scaduta la proroga a dicembre del periodo di sperimentazione, non è stato più rinnovato in attesa di definire quali migliorie introdurre per rendere l’appuntamento del giovedì mattina con i prodotti agricoli del territorio più appetibile e quindi più frequentato dalla cittadinanza.

“Abbiamo in programma un incontro con i referenti di Coldiretti settimana prossima” puntualizza il primo cittadino Mattia Salvioni, confermando come sia intenzione dell’amministrazione comunale continuare questa esperienza cercando però di allargarne il bacino di utenza. “Già mesi fa gli organizzatori ci avevano fatto presente le difficoltà legate alla scarsa conoscenza di questa iniziativa tanto che avevamo suggerito di effettuare delle affissioni in giro per il territorio che avevano dato dei risultati”.

Inaugurato lo scorso aprile dall’allora amministrazione guidata da Massimo Panzeri, il mercatino era stato avviato per un periodo sperimentale di alcuni mesi e prorogato fino a dicembre dall’attuale Giunta.

A gennaio le bancarelle non sono tornate il giovedì mattina a colorare piazza degli Eroi: “Gli stessi promotori ci avevano fatto sapere che non avrebbero avuto intenzione di proporre il mercatino in questo mese per una serie di ragioni, avanzandoci delle proposte migliorative che stiamo valutando e discuteremo insieme durante l’appuntamento di settimana prossima”. Tra i desiderata quello di provare a raggiungere piazza Prinetti, considerata non solo più baricentrica, ma anche una vetrina migliore per l’attività.