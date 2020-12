Voss di Osnago, gli Alpini preparano un risotto per i lavoratori in presidio

Il gesto di solidarietà degli Alpini di Ronco Briantino per i lavoratori della Voss in presidio permanente da quasi due settimane

Nel primo pomeriggio in via Stoppani è arrivato anche il capogruppo PD in Regione Fabio Pizzul

OSNAGO – Un risotto caldo per i lavoratori della Voss Osnago, da ben 13 giorni in presidio fuori dallo stabilimento di via Stoppani: è il gesto di solidarietà compiuto dagli Alpini di Ronco Briantino nella giornata di oggi, domenica.

Il picchetto permanente dei lavoratori della Voss prosegue da quasi due settimane, compresi il giorno della Vigilia e di Natale: protestano contro la chiusura dello stabilimento decisa dai vertici della multinazionale tedesca.

Le penne nere hanno raggiunto il presidio questa mattina, domenica 27 dicembre, preparando per i presenti un risotto caldo mangiato in compagnia. Un gesto che si inserisce in un’ampia gara di solidarietà che sta coinvolgendo i lavoratori della Voss. Nei giorni scorsi una delegazione di operai della ditta I.H.I di Cernusco aveva lanciato una raccolta fondi per acquistare panettoni e spumante da portare ai lavoratori in presidio mentre l’impresa Valsecchi di Osnago ha consegnato di recente un modulo abitativo dove ripararsi dal freddo.

Intorno alle 14.30, sul posto, per incontrare i lavoratori in vista dell’audizione prevista martedì in Regione, è arrivato anche il capogruppo PD in Consiglio Regionale, Fabio Pizzul, accompagnato dal consigliere Raffaele Straniero e dal sindaco di Osnago Paolo Brivio.