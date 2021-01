Voss Osnago, la lettera di Martina, 12 anni: “Spero che chi di voi ha perso il lavoro lo ritrovi al più presto”

Nuovi attestati di solidarietà per i 70 lavoratori della Voss Osnago in presidio permanente da settimane

Lanciata anche una petizione online per tenere alta l’attenzione sulla vicenda: il 12 si riunisce il tavolo sindacale

OSNAGO – “Spero che chi di voi ha perso il lavoro lo ritrovi al più presto”. Si arricchisce di una bella lettera, scritta di pugno da Martina, una ragazzina di 12 anni, il lungo e nutrito elenco di attestati di solidarietà rivolti ai 70 lavoratori della Voss Osnago, da settimane in presidio permanente per dire no alla volontà della multinazionale di chiudere la storica torneria di via Stoppani e trasferire i macchinari all’estero. Ieri, ai lavoratori fuori dai cancelli del polo produttivo di Osnago è arrivata questa lettera che ha saputo emozionare e riscaldare i cuori.

“Ciao, mi chiama Martina e ho 12 anni. Mi dispiace molto per quello che vi è successo e spero che chi di voi ha perso il lavoro lo ritrovi il più presto possibile, ma d’altronde so cosa significa perchè lo scorso anno è capitato anche al mi papà ma fortunatamente lo ha ritrovato dopo poco tempo ed è la stessa cosa che auguro a voi anzi sono sicura che accadrà. Io e la mia famiglia vi siamo vicini e vi auguriamo il meglio”.

Una vicinanza che si unisce ai tanti gesti di solidarietà ricevuti in queste settimane dai lavoratori dell’ex Larga: dal cibo alla disponibilità a effettuare turni al presidio, passando per il prefabbricato per il presidio arrivando anche al camper per trascorrere le notti più fredde. E ora è arrivata anche la petizione su Charge.org “No ai licenziamenti delle 70 donne e uomini della Voss Fluid di Osnago (Lecco)” che in poco più di un giorno ha raccolto più di 2mila firme.

Questa settimana intanto si sono registrati dei passi in avanti sul fronte della trattativa tra le parti con i rappresentanti della proprietà che hanno accettato, per la prima volta, di sedersi al tavolo convocato dalla Provincia e poi di presenziare all’audizione in Regione. In entrambi gli incontri perà i portavoce della Voss Fluid hanno ribadito la decisione di chiudere lo stabilimento, lasciando pochi spiragli per i lavoratori coinvolti. Martedì 12 gennaio si terrà un tavolo di trattativa sindacale.