“Mi metto in proprio!”: un incontro dedicato agli aspiranti imprenditori

Tre ore di formazione gratuita per chi sogna di mettersi in proprio: appuntamento a Lecco alle ore 14:30

Incontro gratuito ma con obbligo di registrazione

LECCO – Un’opportunità concreta per chi sogna di avviare una propria attività imprenditoriale arriva con l’incontro “Mi metto in proprio!”, organizzato dal Punto Nuova Impresa. L’evento si terrà in presenza il 14 gennaio alle ore 14:30 presso la sede camerale di Lecco, in via Tonale 28/30 a Lecco, e sarà riservato ai residenti o domiciliati nelle province di Como, Lecco e Sondrio, o a chi intende avviare una nuova impresa sul territorio delle tre province.

Con una durata di tre ore, l’incontro mira a fornire una panoramica pratica e dettagliata su aspetti essenziali per l’avvio di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Durante il workshop di gruppo, guidato da un esperto del Punto Nuova Impresa, si affronteranno temi chiave come le procedure burocratiche, la scelta della forma giuridica, la redazione del business plan e le opportunità di finanziamento disponibili a livello locale e nazionale.

Tra gli argomenti trattati, spiccano le spiegazioni su come redigere un piano d’impresa efficace, uno strumento che non solo agevola l’accesso ai bandi pubblici e ai finanziamenti, ma che è indispensabile per pianificare un’attività solida e competitiva. Si parlerà anche delle diverse forme giuridiche, con un’analisi dei vantaggi e degli svantaggi per aiutare i partecipanti a scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

L’incontro, gratuito ma con obbligo di registrazione, rappresenta un momento prezioso per chi desidera entrare nel mondo dell’imprenditoria, spesso percepito come complesso e scoraggiante

Per ulteriori informazioni o per registrarsi, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: pni@comolecco.camcom.it.