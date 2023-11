Partecipata la serata di fine anno dell’Associazione Cuochi di Lecco

L’evento si è svolto ieri, lunedì, al ristorante La Casupola di Bosisio Parini

Il presidente Vincenzo Di Bella: “Settore in crisi, ma l’associazione è cresciuta ed è in buona salute”

BOSISIO PARINI – Un appuntamento ormai tradizionale quello della cena di fine anno per l’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia quest’anno organizzata al ristorante La Casupola di Bosisio Parini e che ieri sera ha visto la partecipazione di oltre 120 invitati tra cui associati, sponsor e simpatizzanti.

La cena è stata anche l’occasione per conferire a due chef i “Collari Collegium Cocorum” prestigiosa onorificenza al merito Professionale rilasciata dalla Federazione Italiana Cuochi, sono stati insigniti: Giacomo Schena e il valtellinese Piergiuseppe Patti.

Un breve bilancio dell’anno 2023 che volge al termine lo ha dato il presidente Vincendo Di Bella, fresco di riconferma alla guida all’associazione, il quale ha elencato l’attività svolta, sottolineando l’incremento del numero di associati: “Grazie all’adesione di alcuni alunni del Cfpa di Casargo, siamo arrivati a 120 associati alzando la media rispetto agli altri anni quando ci assestavamo sui 90 associati. Il bilancio è abbastanza positivo, siamo riusciti a fare una buona attività, anche con visite guidate e di aggiornamento a realtà vitivinicole e gastronomiche”.

La situazione del settore resta comunque critica anche nel lecchese: “C’è carenza di personale ed è un problema che si farà sentire ancor più nei prossimi anni. I problemi sono molteplici, dafgli stipendi non sempre commisurati al lavoro, la flessione di iscritti alle scuole alberghiere, l’abbandono della professione da parte delle nuove generazioni che impattando con la realtà della nostra professione, ben diversa da quello che viene ‘dipinto’ e descritto in televisione, mollano la presa e vanno a fare altro. Questo mix di variabili sta determinando una pesante carenza di personale”.

Tornando invece alla serata di ieri sera, sono state commoventi e applaudite le parole del presidente onorario Ferruccio Castelli: “Quando ho passato il testimone a Vincendo Di Bella e al suo team sapevo di lasciate l’associazione in buone mani. Ne ho avuto conferma in questi anni e per questo volevo ringraziarvi”.

Presente alla serata anche la presidente della Provincia di Lecco, nonché sindaco di Monticello Brianza, Alessandra Hofmann: “Vi ringrazio per il lavoro che fate. Un lavoro importante e che fa stare le persone assieme, favorendo la convivialità – ha sottolineato la presidente – So che anche il vostro settore, lato personale, sta soffrendo e noi come istituzioni dovremmo essere più capaci di parlare alle famiglie aiutando i figli ad orientarsi sia nel mondo della scuola che in quello del lavoro, spiegando loro quanto sia bello e gratificante lavorare nel mondo della ristorazione”, poi un ringraziamento per il gradito invito.

La serata si è conclusa con l’attesissima estrazione a premi e l’ennesimo exploit del sindaco di Dervio, Stefano Cassinelli, amico di lunga data dell’associazione Cuochi di Lecco e Provincia e noto per la sua smisurata fortuna (al tavolo è stata definita in modo differente); Cassinelli ieri sera ha superato ogni più felice pronostico facendo incetta di premi tra cui il primo, una smart Tv da 40 pollici.