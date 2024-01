Presentata la 2^ edizione di Fornitore Offresi Arredo e Design

A Lariofiere a Erba dal 18 al 20 gennaio

Dadati: “Seconda edizione in crescita sia in termini di espositori che di interesse”

ERBA – Preparativi frenetici sono in corso a Lariofiere per l’attesissima seconda edizione di Fornitore Offresi Arredo e Design. Questo evento B2B, nato nel 2023 come naturale evoluzione del consolidato Fornitore Offresi dedicato alla meccanica d’eccellenza, si prospetta come un’occasione imperdibile per le imprese espositrici alla ricerca di nuove e significative opportunità di business.

In programma dal 18 al 20 gennaio 2024, l’evento non è solo un marketplace commerciale ma si pone anche come un luogo di incontro e condivisione di idee, conoscenze e prospettive di business nel settore dell’arredamento. Questo approccio distintivo mira a stimolare la collaborazione tra i partecipanti e a promuovere una visione condivisa del settore, invitando gli operatori a essere protagonisti attivi nella definizione delle future tendenze.

Il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, sottolinea l’importanza di questo evento, dichiarando: “Fornitore Offresi Legno Arredo arriva alla sua seconda edizione, segnando una crescita sia in termini di espositori che di interesse, confermandosi una manifestazione cruciale per il territorio e il settore di riferimento. Il salone prosegue nel solco del successo di Fornitori Offresi Meccanica, diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale nel settore”.

L’edizione 2024 vedrà una crescita degli espositori del 25% rispetto all’anno precedente, segno della fiducia che le aziende ripongono in questo salone B2B. Gli espositori saranno suddivisi in padiglioni in base alle categorie merceologiche, facilitando così l’individuazione da parte dei buyer delle aziende e dei prodotti di loro interesse.

I principali obiettivi di Fornitore Offresi Arredo e Design includono la promozione del sistema Brianza a livello nazionale e internazionale, grazie anche alla presenza di buyer provenienti da paesi esteri. La Brianza, con la sua tradizione secolare nell’arredamento di alta qualità, si pone come un’eccellenza nel panorama italiano ed europeo. La condivisione di know-how produttivo e l’approfondimento delle lavorazioni altamente tecnologiche sono aspetti chiave, con una particolare attenzione ai principi dell’economia circolare.

Lariofiere, in collaborazione con il consorzio Verolegno, sta progettando iniziative innovative per promuovere il commercio e la comunicazione mirata. La collaborazione con la Camera di Commercio di Como Lecco e le Camere di Commercio estere in Italia, insieme al contributo di Regione Lombardia, contribuisce a creare un ambiente favorevole per le attività commerciali, rafforzando il legame tra Lariofiere e il tessuto economico locale e promuovendo la regione come un polo attrattivo per gli affari.

L’edizione 2024 si concentrerà sull’efficienza energetica, sull’utilizzo di materiali sostenibili, sul riciclo e sulla rigenerazione, rispecchiando la filosofia di Fornitore Offresi Arredo e Design. Questi valori rispondono alle crescenti esigenze di un mercato orientato verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, riflettendo l’impegno del settore verso pratiche produttive ecosostenibili.

La scorsa edizione ha visto la partecipazione di operatori provenienti da tutta la filiera dell’arredamento, contribuendo al successo dell’evento e sottolineando il valore e l’importanza di questa iniziativa. L’evento si svolge in un territorio con una forte inclinazione imprenditoriale, ospitando circa 400.000 imprese, rappresentando quasi il 20% del totale nazionale. Fornitore Offresi Arredo e Design si configura dunque come un appuntamento imprescindibile per coloro che credono nel futuro sostenibile dell’arredamento e desiderano essere protagonisti attivi nella definizione delle nuove tendenze del settore. Lariofiere si trasformerà nuovamente in un crocevia di idee, innovazioni e opportunità, contribuendo a plasmare il futuro dell’arredamento e del design.