Promuovere il turismo in rete: la sfida delle imprese Montagne del Lago di Como

Meeting tra soci all’Officina Badoni per riflettere sul mercato turistico

“In questi anni abbiamo lavorato per creare un’organizzazione stabile che opera con dinamicità, con gli imprenditori protagonisti”

LECCO – Venerdì si è tenuta l’assemblea programmatica della rete di imprese Montagne del Lago di Como e subito si è capito che non era una semplice assemblea dei soci. La novità dell’appuntamento si è percepita già dalla scelta del luogo: l’Officina Badoni. Una nuova realtà per meeting della città di Lecco, gestita dalla Fondazione comunitaria del Lecchese.

Nella cornice della Borsa Locale del Turismo Lariano, l’evento che ormai da quattro anni mette in rete gli operatori del turismo lariano, l’appuntamento è diventato un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle nuove sfide che pone il mercato turistico per i prossimi anni.

“La rete – ha spiegato il presidente Stefano Gianola – propone un modello di collaborazione flessibile che offre tante opportunità per le imprese associate. In questi anni abbiamo lavorato insieme per creare un’organizzazione stabile che permette di programmare e operare nel mercato con dinamismo. I veri protagonisti della rete sono gli imprenditori che con il loro entusiasmo rendono realizzabili gli obiettivi che ci poniamo”.

“La necessità di fare rete è spesso argomento di discussione, Montagne del Lago di Como – ha illustrato Carlo Montisci, Destination Manager – ha tradotto questa esigenza in un concreto set di strumenti di promozione adatti per tutte le imprese del turismo e del commercio. Un socio può partecipare in diversi modi a seconda delle proprie esigenze, utilizzando i canali di comunicazione ordinari (web, social, newsletter, etc…) oppure aderendo a progetti più avanzati come l’evento gastronomico “I weekend dei sapori d’autunno” o l’adesione al programma fieristico”.

“Il programma fieristico – ha aggiunto il vicepresidente Angelo Colombo – è studiato per dare a tutti la possibilità di promuoversi nelle fiere internazionali di Milano, Rimini, Berlino, etc… Anche una microimpresa, versando un piccolo contributo, può entrare nel nostro catalogo. Il team della rete assicura la partecipazione agli appuntamenti internazionali illustrando ai tour operator i servizi che sono presenti nel catalogo e tenendo i contatti per la creazione di offerte di soggiorno durante tutto l’anno”.

Un contributo alla riflessione particolarmente prezioso è venuto dal workshop “Connessioni di valore: conoscere, coinvolgere per emozionare”, animato da:

– Riccardo Pistoia, marketing and sales director presso Herman – PNGroup ed esperto di alta formazione nelle neuroscienze

– Elena Sisti, fondatrice di Elesta Travelling Passion e membro del direttivo dell’associazione nazionale dei Destination Manager ASSIDEMA

Attraverso un percorso “non convenzionale” sono stati offerti spunti innovativi per valorizzare il territorio, definire strategie per coinvolgere e ispirare i visitatori. Si è messo in evidenza il ruolo svolto dalle emozioni anche nelle attività apparentemente solo razionali come il management dell’impresa o la scelta di collaborare con i propri colleghi di filiera.

Un punto di vista innovativo che ha attivato nuovi modi per rafforzare la coesione tra i membri della rete e lo spirito collaborativo.

L’evento si è concluso in un clima conviviale, grazie al buffet che ha favorito la costruzione di relazioni e momenti di confronto informale.

Un ringraziamento speciale va al Ministero del Turismo per il sostegno all’iniziativa attraverso il Bando “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo.