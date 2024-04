Raccolta rifiuti elettronici: Lombardia regione più virtuosa d’Italia

Anche Lecco ha numeri pro capite superiori alla media nazionale

L’assessore regionale all’Ambiente e al Clima Giorgio Maione: “Lomnardia modello europeo anche nella raccolta di RAEE”

LECCO – La Lombardia si conferma ancora una volta leader nazionale nella gestione responsabile dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) anche nel corso del 2023. I dati pubblicati dal Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE svelano che la regione ha avviato al corretto riciclo ben 62.660 tonnellate di RAEE, registrando il miglior risultato in termini di volumi di raccolta complessivi.

L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha commentato questo successo sottolineando il ruolo essenziale del corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuti per la tutela ambientale e per contrastare la crescente carenza di risorse. “La Lombardia è la regione più virtuosa d’Italia ed è un modello europeo anche nella raccolta di RAEE”, ha dichiarato Maione.

Economia circolare: la strategia vincente della Lombardia

Maione ha inoltre evidenziato come la Regione Lombardia abbia scelto di puntare con determinazione sull’economia circolare in tutti i settori, una strategia che sta dando i suoi frutti. “Questa visione ci spinge a trovare ulteriori soluzioni innovative per incentivare il riuso e la riduzione dei rifiuti”, ha aggiunto Maione, sottolineando il ruolo cruciale del comportamento virtuoso dei cittadini nella promozione di pratiche ambientalmente sostenibili.

Dati al di sopra della media italiana nonostante una lieve flessione

Nonostante una leggera flessione del 2,5% rispetto all’anno precedente, la Lombardia mantiene comunque un dato superiore alla media nazionale, che registra una flessione del 3,1%. La raccolta pro capite di RAEE nella regione si attesta a 6,30 kg per abitante, un valore al di sopra della media italiana, che si ferma a 5,92 kg/ab.

Provincia di Como in testa alla raccolta pro capite

Il report mette in luce la provincia di Como come leader nella raccolta pro capite nel 2023, con 7,88 kg/ab, determinato principalmente dalla raccolta di lavatrici e grandi bianchi. Questo risultato supera di oltre 1 kg la media nazionale, registrando un incremento del 57,3%.

Ottimi risultati anche in altre province lombarde

Oltre a Como, altre sette province lombarde presentano dati pro capite superiori alla media nazionale. Tra queste, spiccano Monza e Brianza, Brescia, Milano, Mantova, Cremona, Sondrio e Lecco, dimostrando un impegno diffuso sul territorio lombardo nella gestione sostenibile dei RAEE.

Leadership della Lombardia

I dati del Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE confermano il ruolo di leadership della Lombardia nella gestione responsabile dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. L’impegno della regione verso l’economia circolare e il coinvolgimento attivo dei cittadini rappresentano pilastri fondamentali per la promozione di uno sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente.

Il report integrale è disponibile a questo link https://bit.ly/ReportLombardia2023