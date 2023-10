Valmadrera premia il barbiere Angelo Dell’Oro, bottega storica artigiana

Il titolare ha raccolto l’eredità del nonno Luigi e del padre Severino

L’amministrazione ha ringraziato Dell’Oro per essere un importante punto di riferimento per la città

VALMADRERA – Prima dell’inizio della seduta lunedì, la Giunta comunale ha ricevuto per un momento di saluto e di riconoscimento il signor Angelo Dell’Oro, titolare del negozio di barbiere Dell’Oro Angelo che è stato recentemente riconosciuto come “Bottega storica artigiana” da Regione Lombardia.

L’attuale “bottega” è nata ufficialmente nel 1963, anche se le sue radici affondano molto più indietro, quando Luigi Dell’Oro, nonno dell’attuale titolare, avvia la prima attività che viene poi portata avanti e consolidata dal figlio, Severino Dell’Oro, grazie al quale la bottega diventa un punto di riferimento per tutta la comunità. Severino inoltre, insieme ad altri suoi colleghi, è tra i fondatori della scuola Galam, accademia fondata a Lecco nel 1965, chiusa poi nel 2022, dove studia anche il figlio Angelo Dell’Oro, ricevendo così la qualifica di Maestro d’Arte ed insegnante della U.A.A.M.I. /Accademia di Alta Scuola Professionale per Parrucchieri di Milano.

Nel 1980 Severino Dell’Oro ha ricevuto riceve il premio in CCIAA di Como per oltre 40 anni d’ininterrotta attività e nel 2006 è stato premiato per 42 anni di attività associativa in Confartigianato Imprese Lecco. Negli anni Novanta l’attività è passata ad Angelo e alla sorella Maria Adele, mantenendo la propria sede in una delle vie centrali di Valmadrera.