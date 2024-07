CER a Barzio, un altro passo: l’iniziativa presentata alle imprese

Alla Fornace illustrata “La Comunità energetica di Barzio e le opportunità per le imprese”

Appuntamento mercoledì 10 luglio alle ore 18

BARZIO – Nuova tappa per la CER di Barzio che presenta l’iniziativa al mondo dell’impresa. Durante l’evento “La Comunità energetica di Barzio e le opportunità per le imprese”, organizzato dal Comune e dalla CER di Barzio, verranno illustrati i vantaggi per le imprese e come partecipare alla comunità energetica.

Grazie alla CER di Barzio le imprese potranno infatti beneficiare degli incentivi delle tariffe premio erogati dal GSE e dei contributi del PNRR per la realizzazione di impianti, grazie anche alle soluzioni offerte da Acinque Innovazione, referente della CER.

Il momento si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Ferrari, sindaco di Barzio e Giovanni Arrigoni Battaia, Presidente della CER. Soluzioni, vantaggi e benefici della CER saranno spiegati da Corrado Bina, Amministratore Delegato Acinque Innovazione; Carlo Bernardi, Responsabile Rinnovabili, Rapporti con gli Enti e E-mobility Acinque Innovazione; Emanuele Degni, Responsabile Portfolio Management Acinque Energia e Uberto Bernasconi, Responsabile Vendita Grandi Clienti Acinque Energia

All’incontro parteciperà anche Weproject, partner dell’iniziativa, che spiegherà alle imprese presenti come aderire alla CER. Spazio poi alle domande e a un aperitivo.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 di mercoledì 10 luglio, nella sala Pietro Pensa di via Fornace Merlo, 2 a Barzio. Le aziende interessate possono segnalare la loro presenza all’indirizzo staff@weproject.it.