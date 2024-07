CER Barzio: un’opportunità per le imprese

Il coinvolgimento degli attori locali nel progetto che prospetta autosufficienza energetica e risparmio ambientale

“L’obiettivo è trasformare Barzio e la Valsassina in un modello di eccellenza nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio”

BARZIO – La Comunità Energetica Rinnovabile di Barzio, già accreditata presso il GSE, è stata presentata alle imprese del territorio. La serata, nella quale erano presenti oltre 40 imprese, costituisce la prima tappa del percorso di compartecipazione volto a coinvolgere gli attori locali nel progetto per l’autoproduzione e il consumo condiviso di energia pulita, riducendo così la dipendenza da fonti non sostenibili. Il gruppo Acinque (nominato referente) è partner del progetto promosso dall’Amministrazione comunale insieme a Weproject.

“L’obiettivo è trasformare Barzio e la Valsassina in un modello di eccellenza nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio: la CER sarà infatti alimentata, a chilometro zero, da pannelli fotovoltaici e rappresenta una delle prime esperienze lariane nel settore. C’è molto interesse e curiosità rispetto ad una formula innovativa che prospetta efficienza e risparmio, sia economico sia ambientale – continua Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione -.In quanto Esco ci faremo carico della realizzazione e della gestione degli impianti rinnovabili e dei servizi energetici. La CER costituisce senz’altro una grande opportunità di sviluppo sostenibile che è la stella polare delle nostre attività. Come Acinque ci poniamo come partner di crescita a beneficio dei territori: la sostenibilità nasce propria dall’energia delle province, per questo abbiamo sviluppato tre soluzioni ad hoc pensate proprio per le aziende che vogliono installare un impianto fotovoltaico che ora possono farlo con chiavi in mano, noleggio operativo a garanzia di prestazione e cessione del diritto di superficie, finanziandolo con il risparmio energetico che otterranno e con gli incentivi del GSE”.

“Grazie alla comunità energetica promossa dal Comune di Barzio, cittadini, aziende, enti del terzo settore e istituzioni potranno accedere a servizi energetici di qualità a prezzi convenienti, migliorando la competitività della Valsassina anche da un punto di vista ambientale – continua Ilaria Bresciani di Weproject -.Merita di essere sottolineato che il progetto è frutto di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. Per questo le aziende che vogliono aderire alla CER dovranno inviare la propria manifestazione di interesse compilando il questionario presente sul sito della CER di Barzio per la Valsassina che richiede alcune informazioni semplici oltre ad alcuni dati di consumo”.

Le richieste dovranno essere inviate entro il 18 luglio. Una volta ricevuta la richiesta e valutato il bilancio energetico complessivo della CER, verranno ricontattate a partire dal 31 luglio per entrare come prosumer nella CER, in modo da poter beneficiare di tutti i vantaggi (dagli incentivi del GSE fino alla presentazione della domanda a valere sul bando del PNRR). Per qualsiasi informazioni si può fare riferimento a questo sito