Ersaf: avviso pubblico per l’affidamento dell’Agriturismo e dell’alpe “Costa del Palio

Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse il 18 aprile alle ore 18.00

MORTERONE – Ersaf – Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste ha pubblicato un avviso pubblico (scarica il PDF) per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione per l’affidamento in regime di concessione amministrativa dell’Alpe “Costa del Palio” e della relativa struttura agrituristica e didattico ambientale, con annessa struttura per l’alloggio e la trasformazione del latte.

Situata nei comuni di Morterone (LC) e Brumano (BG) Foreste di Lombardia Resegone, l’alpe, di proprietà di Regione Lombardia, offre un’opportunità unica per gli interessati nel settore.

La stagione di monticazione degli anni 2024-2029 è il periodo oggetto della procedura, con un termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse fissato entro le ore 12:00 del giorno 18 aprile 2024.

Questa iniziativa offre un’opportunità importante per coloro che desiderano investire nel settore agrituristico e contribuire allo sviluppo delle risorse rurali della regione. Con la sua posizione suggestiva e le sue caratteristiche uniche, l’Alpe “Costa del Palio” è un punto di riferimento per il turismo rurale e le attività legate alla montagna.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alla procedura di selezione, si invita a consultare l’avviso pubblico completo pubblicato al seguente link: https://www.ersaf.lombardia.it/bandi/bando-ad-asta-pubblica-per-la-concessione-dellalpe-costa-del-palio-stagione-di-monticazione-2024-2029/