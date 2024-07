188° festa della Madonna della Neve di Biandino

Domenica 4 agosto, giorno della vigilia della Madonna della Neve, si terrà un concerto di campane a festa suonate manualmente e a tastiera dalle 17 alle 17:30. Alle 20:30 verrà recitato il rosario, il canto delle litanie e la benedizione. Alle 21:30 a chiedere la giornata il tradizionale falò della vigilia in località Cappelletta di Sant’Uberto.

Le celebrazioni entrano nel vivo lunedì 5 agosto, giorno della festa della Madonna delle Neve in Val Biandino. A presiedere le funzioni quest’anno anche l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Come da tradizione alle 5:30 la celebrazioni delle lodi e la partenza della processione verso il santuario. Alle 11 si svolgerà la Santa Messa mentre nella parrocchiale si terranno alle 8:30 e alle 10:30. L’appuntamento per il rientro dei fedeli in paese come ogni anno è fissato alla “Cà dol Dolfo” alle 17:30, da lì partirà la processione solenne.

Il corteo con il canto delle tradizionali litanie e del Te Deum è un momento caratteristico e sentito che richiama fedeli anche da fuori provincia.