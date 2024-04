L’INGRESSO È LIBERO?

Certamente l’ingresso è libero a tuttə anche ai vostri amici a 4 zampe 🐾

E non c’è l’obbligo d’acquisto !

COME POSSO ACQUISTARE?

Essendo una vendita di capi tra privati, non possiamo accettare pagamenti con carte o pos, quindi il pagamento sarà da effettuare in contanti.

A 3 minuti di macchina potrete prelevare nelle banche vicine al nostro piccolo spazio

I CAPI SI POTRANNO PROVARE?

Assolutamente si !

Non vi resta che venire e fare …AFFARI !!!