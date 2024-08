In occasione del bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, il Comune di Lecco promuove per giovedì 15 agosto un’iniziativa articolata in due momenti, inseriti nella programmazione della rassegna “Volti e Storie, ritratti di lecchesi illustri dal Lecco al mondo” .

Alle 10 al Palazzo delle Paure avrà luogo una conferenza dal titolo “La memoria delle opere e della vita di Antonio Stoppani nelle collezioni dei Musei di Lecco” a cura di Mauro Rossetto, direttore del Sistema museale urbano lecchese.

A seguire, alle 11.30 presso la casa natale di Antonio Stoppani di piazza XX Settembre 48, si terrà la cerimonia di svelamento della targa commemorativa del bicentenario realizzata dal Comune di Lecco, alla presenza del Sindaco Mauro Gattinoni, di un rappresentante del Cai, delle autorità e delle associazioni cittadine. Il momento sarà accompagnato da un’esibizione a cura dell’Istituto civico musicale Giuseppe Zelioli di Lecco e seguito da un rinfresco.

La cittadinanza è invitata.