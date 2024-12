Tradizionale fiaccolata di Natale a San Michele, organizzata dal Gruppo Alpini Pescate con ritrovo presso il sagrato della chiesa di Pescate alle 19.45 e partenza prevista per le 20, il percorso si snoda sul sentiero della via Crucis (40 minuti). All’Arrivo a San Michele visita del presepe e brindisi. Poi, alla baita Amici di Pescate, dalle ore 19.30 la tradizionale trippa (prenotazione obbligatoria 331 7844489 – ore pasti). La trippa si farà anche se, in caso di maltempo, venisse annullata la fiaccolata (trippa, pane, vino e caffè a 12 euro). L’intero ricavato sarà interamente devoluto, come sempre, all’hospice Il Nespolo di Airuno che opera per l’assistenza ai malati terminali.