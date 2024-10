Immagimondo 27° edizione

IN CAMMINO LEGGENDO LA NATURA. ALLA SCOPERTA DELLE VIE INVISIBILI CHE CI GUIDANO SULLA TERRA

Escursione e presentazione in compagnia dell’esploratore e scrittore Franco Michieli.

Partendo da Piazza Antichi Padri, ci incammineremo dal borgo di Civate per seguire l’antica mulattiera che sale alla basilica romanica di San Pietro al Monte. Franco Michieli, geografo, esploratore e scrittore, profondo conoscitore dell’orientamento naturale, condividerà osservazioni sul paesaggio circostante e brevi letture che evocano un rapporto diretto, non tecnologico, con la natura.

Si consiglia l’utilizzo di scarpe da trekking.

Durata della camminata, soste escluse: un’ora circa (2,5 km /dislivello 400 m).

A seguire Visita guidata all’Abbazia a cura degli Amici di San Pietro al Monte.

L’abbazia di San Pietro al Monte è un complesso architettonico di stile romanico. Il luogo si compone di tre edifici: la basilica di San Pietro, l’oratorio intitolato a San Benedetto e quello che era il monastero di cui rimangono solo rovine. Due portali in pietra recano inciso il motto Ora et labora e ricordano la passata presenza dei monaci benedettini. L’imponente ciclo di affreschi della basilica di San Pietro, che ha come tema l’Apoteosi finale del Cristo e il Trionfo dei Giusti, ne fa una tra le più importanti testimonianze romaniche lombarde.

Contributo libero.