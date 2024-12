INAUGURAZIONE RADDOPPIO CICLABILE RIVABELLA

Nel corso dell’inaugurazione sarà presentato il progetto “Palestra Cognitiva Allena-Mente”, percorso di fitness mentale per stimolare abilità cognitive quali ragionamento, elaborazione delle informazioni e memoria sviluppato in collaborazione con l’Impresa sociale Girasole con il contributo di Regione Lombardia.

Allo stesso tempo sarà possibile godere di una dimostrazione dell’attività del Nordic Walking e della presenza delle bici inclusive per persone con disabilità all’interno del progetto Born to be Wild by Bike. L’evento, aperto a tutti, è promosso in collaborazione con La Vecchia Quercia, Fiab Lecco Ciclabile, l’Impresa Sociale Girasole e Nordic Walking Lecco.

Il ritrovo è previsto presso l’ingresso della pista ciclabile, in corrispondenza della rotonda tra viale Brodolini, via della Spiaggia e via Marinai d’Italia