Incontro con Centometri Editore

Stefano Colombo, direttore editoriale di Centometri edizioni sarà ospite della nostra biblioteca per raccontare il lavoro di eccellenza svolto in questi anni.

Attraverso il fumetto sportivo, Centometri vuole distruggere gli stereotipi sociali e sulla disabilità, parlando di inclusione e storie di crescita personale. Si rivolge alla fascia d’età di ragazze e ragazze dai 9 ai 13 anni, ma vuole raccogliere chi è appassionato alla nona arte e allo sport senza limiti d’età!

Un’occasione unica per scoprire una realtà d’eccellezza del nostro territorio. Cenotmetri infatti ha sede a Sirone.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Iniziativa realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Biblioteca Futura”, finanziato dal bando regionale Avviso unico cultura 2024.