LE MUSE CONVENTUALI

Concerto in forma semi-drammaturgica

in collaborazione con la Rassegna Organistica Valsassinese

Secondo gli storici, intorno alla metà del Seicento la sola diocesi di Milano contava oltre seimila monache, provenienti per lo più da casate patrizie. Per molte figlie della nobiltà, il chiostro, lungi dall’essere una libera scelta, rappresentava di gran lunga il destino più probabile.

Fortunatamente, in molti di questi istituti religiosi si coltivava – e a livelli molto alti – la musica, sicché la pratica del canto, di uno strumento o della composizione divenne per alcune di queste donne parte essenziale della vita, se non la loro sola “voce” nel mondo.