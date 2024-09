L’Associazione Culturale MonteRock ha il piacere di inaugurare la stagione con un nuovo format culturale che mira a diffondere e sensibilizzare su temi fondamentali dal punto di vista sociale ma anche individuale ed identitario.

Apre, quindi, le danze con “Donne che scelgono il proprio posto”, una serata dedicata alla presentazione del libro “Maria Gaetana Agnesi, L’Avversiera” a cura dello scrittore di origine brianzola Massimo Salomoni, che racconta la vita della grande matematica che incrocia quella di Giuseppe Parini, insieme alla performance artistica dal titolo “I Am the Change / Io Sono il Cambiamento”, il racconto di un viaggio interiore, una metamorfosi della coscienza, portato in scena dall’artista Mahnaz Ekhtiary ed interpretato dalla ballerina Chiara Serafini