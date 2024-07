Merate DiVino

Dopo il successo delle prime due edizioni, il nostro percorso enogastronomico torna a popolare la piazza. Dalle 17, in Piazza Prinetti, cantine aderenti al consorzio IGT Terre Lariane e diverse aziende agricole ci faranno assaporare i sapori del nostro territorio.

Durante l’evento si potrà degustare il gin di Imbergin o sorseggiare un cocktail. Inoltre, i nostri truck food offriranno specialità da gustare durante tutta la serata.

Dopo aver ritirato il tuo calice potrai passeggiare per la piazza, chiacchierare con i produttori, degustare le etichette e assaggiare i prodotti delle aziende. Il tutto accompagnato da musica live e, a seguire, dj set.

L’accesso alla Piazza rimarrà libero per tutta la durata dell’evento anche senza l’acquisto di ticket.

Il percorso:

6 degustazioni di vino (4 base e 2 premium) + 6 assaggi gastronomici: 22€ + ddp

Il percorso comprende calice e porta calice dell’evento.

Ogni degustazione di vino premium potrà essere sostituita da una degustazione di gin.

In caso di rimanente disponibilità calici, costo carnet giorno dell’evento: 25€