Mostra fotografica “segreti e ritratti” di Chiara Pinesi

Segreti e ritratti” è un progetto fotografico analogico che indaga la società, con le sue paure e verità

nascoste, affidandosi alle parole e ai volti delle singole persone.

Si tratta di un lavoro in divenire e svolto in serie che vuole dare ascolto a una moltitudine di voci, quelle di

coloro che ho incontrato per le strade e che hanno accettato di farsi fotografare e di affidare un loro “segreto”

alla mia bottiglia, trasparente eppure così protettiva.

I segreti sono infatti custoditi per un po’ al suo interno, così come i ritratti sono tenuti al sicuro nel rullino,

nell’attesa che questo venga sviluppato e riveli l’aspetto di coloro che hanno partecipato.