MOTOR STREET FOOD

tavoli al coperto per godervi il meglio del cibo di strada senza preoccuparvi del tempo! I migliori street food di tutto il tour saranno presenti per deliziare i vostri palati.

Adrenalina e spettacolo:

Non perdetevi gli show freestyle con Emanuel Angius e i piloti della Pirate Troop Freestyle Events, che ormai conoscete bene e che ci regaleranno esibizioni mozzafiato e un carico di emozioni!

Divertimento per i più piccoli:

La Bimbi in Moto farà felici i piccoli con le prove minimoto. Inoltre, un’area giochi con jumping gonfiabili e zucchero filato trasformerà la nostra Mandello in una piccola città dei balocchi!