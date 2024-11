MULAN – La ragazza che salvò la Cina

Con la partecipazione dell’autrice Isabella Doniselli Eramo, sinologa e curatrice dal 1978 di corsi e cicli di conferenze sulla storia, l’arte e la cultura della Cina.

Proiezioni di immagini originali di Matilde Castagna; Modera Carlo Castagna.

Mulan è la più famosa eroina cinese, sospesa tra storia e leggenda, nota e amata a livello mondiale, protagonista di cartoni, fumetti, novelle, romanzi, film, serie TV, in tutte le lingue del mondo.

Combattente intrepida, ragazza risoluta, figlia devota, fanciulla studiosa e ben educata, non esita a intraprendere le azioni più spericolate pur di compiere il suo dovere e difendere l’impero cinese minacciato da invasioni barbariche.

La leggenda di Mulan è uno dei temi più importanti e noti della tradizione cinese.

In questo volume l’autrice, confrontando vecchi testi cinesi, riscrive la storia di Mulan, ripartendo dalla ballata originale e sviluppa i suggerimenti più noti contenuti nelle più antiche versioni. Emergono evidenti le due chiavi di lettura che, nel corso dei secoli, si sono alternate e tutt’oggi si impongono: da un lato la Mulan modello di pietà filiale, confucianamente devota ai genitori, al punto da sacrificare tutta se stessa e la propria vita alla difesa dell’onore della famiglia; dall’altro lato la Mulan eroica, fulgido esempio di patriottismo e di devozione all’imperatore e alla nazione cinese.

Per assecondare le numerose versioni che sono giunte a noi, il lettore ha la possibilità di “passare” da un capitolo all’altro scegliendo, quasi come in un libro-game, quale delle varie storie di Mulan intende seguire. In questo modo il libro contiene tanti racconti dell’intrepida guerriera cinese che arrivano tutti all’identico risultato: la salvezza della Cina a opera della nostra eroina.

Ingresso libero.