Cernobbio. Vigile del Fuoco ferito gravemente durante un intervento

CERNOBBIO – Un vigile del fuoco del Comando di Como è rimasto ferito in modo serio durante un intervento di soccorso a Cernobbio (CO) intorno alle 15 di oggi, mercoledì 12 giugno. L’operatore, che stava tagliando delle piante pericolanti in via Monte Grappa a seguito dell’ultima ondata di maltempo, è precipitato al suolo dal cestello dell’autoscala. Immediatamente è stato soccorso dagli altri colleghi presenti che hanno prontamente richiesto l’intervento del personale sanitario. Il vigile del fuoco, 47 anni, è stato stabilizzato sul posto, successivamente è stato trasferito in elisoccorso con traumi al torace e alla schiena all’ospedale di Varese.