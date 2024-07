Claino con Osteno. Due turisti spagnoli soccorsi mentre fanno canyoning

Hanno deciso di non proseguire per la portata troppo forte del torrente

Recuperati illesi dai soccorritori

CLAINO CON OSTENO – Soccorsi in azione all’ora di pranzo presso il torrente Lirone, in prossimità della confluenza con il torrente Telo, per recuperare due turisti di nazionalità spagnola che stavano facendo canyoning.

Stando a quanto appreso i due hanno deciso di fermarsi e non proseguire a causa della portata del torrente, troppo forte.

In posto il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Mennaggio che hanno recuperato i due incolumi con manovra di contrappeso.