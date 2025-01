Como: 31 enne rifiuta di mostrare i documenti e aggredisce la Polizia

Si tratta di un cittadino svizzero nato negli Stati Uniti

Ha adottato un comportamento aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti

COMO – La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un cittadino svizzero di 31 anni, nato negli Stati Uniti e senza precedenti penali, per oltraggio, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità alle autorità.

Questa notte, una volante, ha notato che il 31enne, con passo incerto, stava passando davanti alla Questura di Como, volendo procedere al controllo dei documenti. In risposta, senza alcun motivo apparente, il giovane non solo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, ma ha anche adottato un comportamento aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti, rivolgendo frasi denigratorie e spingendo per allontanare i poliziotti.

Vista la situazione, gli agenti hanno prontamente immobilizzato il 31enne, facendolo salire sull’auto di servizio e compiendo un breve giro dell’isolato per poi condurlo in Questura. Anche durante il tragitto, lo svizzero ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo, fino a quando non è stato finalmente calmato e costretto a un comportamento più pacato. Alla fine, è stato denunciato in stato di libertà per i reati commessi.