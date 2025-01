Drammatico incidente nella zona del Monte Avaro, morto un escursionista

ORNICA (BG) – Intervento nella serata di ieri, venerdì 3 gennaio 2025, per la Stazione di Valle Brembana del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. I tecnici sono stati attivati per le ricerche di un escursionista. In seguito all’esame di una serie di informazioni, i soccorritori hanno rilevato la posizione più probabile nella zona del Monte Avaro, dove è stata anche trovata l’auto dell’uomo. Le squadre del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del fuoco hanno perlustrato i sentieri della zona primaria. Alle ore 21.30 circa una squadra del CNSAS ha ritrovato l’uomo. È intervenuto l’elisoccorso di Como di AREU, ma per l’uomo di 64 anni non si è potuto far altro che constatare il decesso.

Nella piazzola di atterraggio di Barzio era pronta per essere imbarcata anche una squadra di soccorritori della Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per eventuale supporto alle operazioni. Accade spesso, infatti, che gli interventi in aree situate tra province confinanti siano condotti in collaborazione con i colleghi delle Delegazioni e delle Stazioni del Soccorso alpino competenti.