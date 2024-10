Evade dai domiciliari, arrestato dalla Finanza in stazione a Chiasso

CHIASSO – Evaso dai domiciliari, viene arrestato dai militari della Guardia di finanza alla stazione di Chiasso. E’ successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 ottobre, quando i militari vengono insospettiti dalla presenza sui binari di un uomo, senza bagaglio, apparso molto nervoso e agitato.

Dopo avergli chiesto invano informazioni, i finanzieri hanno provveduto a svolgere dei controlli più approfonditi, scoprendo che l’italiano di 39 anni era evaso, senza autorizzazione, dall’abitazione sita in Como nella quale era ristretto agli arresti domiciliari per vari reati tra cui rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il ricercato è stato così tratto in arresto e condotto questa mattina, sabato, in Tribunale a Como per l’udienza di convalida e il giudizio di direttissima, a seguito del quale è stato dichiarato legittimo l’arresto e condannato a pena patteggiata di mesi 8 di reclusione, con ripristino del precedente provvedimento restrittivo.

L’attività di servizio si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dalla Guardia di Finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto di ogni forma di illecito.