Oltre una tonnellata di fuochi d’artificio sequestrata dalla Finanza

Più di 1.500 kg di fuochi sequestrati tra Albiate e Monza, scattano denunce per frode e commercio abusivo

MONZA – In vista delle festività natalizie, si intensificano i controlli della Guardia di Finanza di Monza e Brianza, che nelle ultime operazioni ha sequestrato oltre 1.100 chilogrammi di fuochi d’artificio e 146.000 articoli non conformi in un maxi-emporio di Albiate. L’intervento, svolto in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Monza, ha evidenziato gravi carenze in termini di sicurezza e ha portato alla sospensione immediata dell’attività commerciale.

Il magazzino, privo di licenza di pubblica sicurezza e situato nei pressi del centro abitato, custodiva materiale esplosivo in quantità eccedente i limiti consentiti dalla legge, senza sistemi antincendio o protezioni adeguate. Un pericolo concreto non solo per l’attività commerciale stessa, ma anche per i residenti della zona. “Le omissioni in termini di sicurezza sono gravissime e rappresentano un rischio enorme per tutti”, sottolineano gli investigatori.

Durante i controlli, i finanzieri hanno sequestrato anche giocattoli, addobbi natalizi e dispositivi medici privi del marchio CE, importati dalla Cina e destinati alla vendita illegale come Made in Italy. Se immessi sul mercato, questi prodotti avrebbero fruttato al commerciante oltre 200.000 euro di guadagni. Il titolare dell’emporio è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di materiale esplodente, frode in commercio e falsa etichettatura Made in Italy.

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli intensificati su tutto il territorio della Brianza, come previsto dal piano congiunto tra Guardia di Finanza e Prefettura. Solo negli ultimi giorni, i militari hanno sequestrato:

13,7 quintali di fuochi d’artificio in un esercizio di Monza, con denuncia per mancanza di licenze e misure di sicurezza;

in un esercizio di Monza, con denuncia per mancanza di licenze e misure di sicurezza; 464 kg di materiale esplodente a Bovisio Masciago, in un magazzino non a norma;

a Bovisio Masciago, in un magazzino non a norma; Centinaia di capi d’abbigliamento e accessori contraffatti, con marchi falsi di griffe come Prada, Louis Vuitton e Nike, individuati tra Agrate, Busnago e Verano Brianza;

Sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, rinvenute nei pressi della stazione ferroviaria di Camnago.

L’azione di servizio delle Fiamme Gialle è volta a garantire non solo il rispetto delle norme di sicurezza, ma anche la tutela della salute pubblica e dei consumatori. Con l’approssimarsi delle festività, l’attenzione è massima per contrastare la vendita di articoli non conformi e materiali esplosivi pericolosi.

Le persone denunciate sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Monza e saranno giudicate secondo il principio di presunzione di innocenza, fino a eventuale sentenza definitiva. L’operazione rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di sicurezza e legalità sul territorio brianzolo, soprattutto in un periodo particolarmente sensibile come quello delle feste.