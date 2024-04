Pianta cade sulla SS340 e colpisce un’auto, smottamento a Colonno

COLONNO (CO) – Intervento dei Vigili del Fuoco a Colonno (CO), sulla SS340 Regina, per uno smottamento avvenuto all’alba di oggi, 28 aprile, intorno alle ore 4.30. All’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, è stata individuata una pianta ad alto fusto che era caduta sulla strada, coinvolgendo un veicolo. Fortunatamente, il conducente dell’auto è rimasto illeso. La frana ha causato inoltre il danneggiamento di una linea elettrica.

Al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza e di valutazione è stato necessario interrompere la viabilità. Sul posto sono stati inviati distaccamenti dei Vigili del Fuoco provenienti da Menaggio e Centro Valle Intelvi, supportati da un’autoscala da Como e un’autogrù dal comando di Sondrio. Inoltre, erano presenti tecnici della società elettrica, personale del servizio di emergenza sanitaria, Carabinieri e operatori dell’Anas. Le squadre dei Vigili del Fuoco, hanno operato per rimuovere la pianta dalla sede stradale e mettere in sicurezza l’area.