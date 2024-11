Tragedia nella notte a Brienno, giovane muore in un incidente d’auto

BRIENNO (CO) – Drammatico schianto nella notte scorsa a Brienno (CO). Un giovane di 21 anni è morto in un incidente d’auto sulla via Regina Nuova. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte, subito dopo la galleria, nei pressi del torrente Bascio. Il giovane, Burak Koybasi, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi, inutili tutti i tentativi di soccorso.

Sull’auto viaggiava anche un amico, anche lui 21enne, che è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica, due ambulanze e l’elisoccorso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.