SONDRIO – Incidente mortale sulla neve in Valtellina: un uomo di 49 anni anni ha perso la vita nello scontro con un altro sciatore.

L’uomo, residente nel monzese, domenica stava sciando sulle piste del comprensorio di Bormio 2000 quando è accaduto il tragico episodio. Per prestare aiuto ai feriti sono stati inviati sul posto i soccorritori in elicottero ma purtroppo, per uno dei due sciatori, non c’è stato nulla da fare.

Ferito seriamente, ma non sarebbe in pericolo di vita, il secondo sciatore, anche lui residente in provincia di Monza.