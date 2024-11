Violento scontro auto-moto a Fenegrò, grave motociclista di 23 anni

FENEGRO’ (CO) – Gravissimo scontro frontale tra un’auto e una moto questa mattina, martedì 26 novembre, a Fenegrò (CO) in via Bergamo, lungo la Sp32. L’allarme è scattato intorno alle ore 7.30, a seguito del violento impatto il giovane motociclista è stato sbalzato a circa 10 metri finendo sotto un mezzo pesante che stava sopraggiungendo in quel momento.

Il giovane motociclista di 23 anni è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale Sant’Anna di Como con traumi al bacino e a una gamba. Trasportati al Sant’Anna di Como con ferite meno gravi anche i due occupanti dell’auto un 14enne (trauma alla gamba) e una 52enne (trauma al volto).

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco da Como e Appiano Gentile con due ambulanze e due auto mediche. I Carabinieri di Lomazzo e la Polizia Locale di Fenegrò dovranno occuparsi di accertare la dinamica.