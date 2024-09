La Lettera. Stadio senza parcheggi per moto: fioccano le multe e le proteste

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo

“Sono un tifoso lecchese che frequenta lo stadio da 50 anni. Questa sera all’uscita (già dopo la non brillante partita) io e credo almeno altri 30 tifosi ci siamo trovati la multa sui motorini parcheggiati sui marciapiede. Parcheggiati come da consuetudine dal momento che non esiste il parcheggio destinato alle moto e a differenza dello scorso anno che in quasi tutte le partite veniva riservato un tratto antistante le scuole, quest’anno non c’è.

Ve lo segnalo perché se anche voi cortesemente potete far ragionare chi si arroga queste decisioni, magari evidenziando che sarebbe meglio adoperarsi nell’individuazione di spazi pubblici per parcheggiare, senza dover fare agguati come il vigile di questa sera, a cui evidentemente anche il buon senso fa difetto.

Sportivi saluti”.

C. Conti