Asst Lecco: consegnati 40 premi di studio ai figli dei dipendenti

La cerimonia si è svolta questa mattina presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco

Il Dg Trivelli: “Auguriamo loro un lungo e appagante percorso di crescita formativa e personale”

LECCO – Si è tenuto questa mattina, giovedì 28 novembre, l’ormai consueto momento di consegna dei premi di incoraggiamento allo studio per l’anno scolastico 2023 rivolto ai figli dei dipendenti di ASST Lecco. Sessantatré, in tutto, le domande pervenute all’azienda per la partecipazione al bando di assegnazione e quattro le graduatorie per l’anno 2023 secondo le votazioni ottenute dai giovani beneficiari.

Con la collaborazione e d’intesa con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Medica è stato infatti possibile destinare 36.000 euro al sistema di prestazioni finalizzate a incrementare il benessere individuale e familiare dei dipendenti, permettendo così l’assegnazione a quaranta studenti per il 2023 di un premio economico del valore di 900 ciascuno: 10 premi per gli studenti della Scuola Secondaria di II° livello; 11 premi assegnati ai laureati che hanno ottenuto la Laurea Triennale di I° livello; 17 premi destinati agli studenti meritevoli della Laurea Specialistica / Magistrale; 2 premi destinati agli studenti a Ciclo Unico.

Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco, ha commentato: “Con soddisfazione e piacere conferiamo il presente premio per l’impegno e la determinazione che questi studenti hanno dimostrato negli studi. Augurando loro un lungo e appagante percorso di crescita formativa e personale, porgiamo le nostre sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto a loro e ai loro genitori”.