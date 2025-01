Asst Lecco, sette posti per il Servizio Civile Universale

Il 12 febbraio si terrà un Open Day

Ecco come fare richiesta

LECCO – L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, in collaborazione con ANCI Lombardia, offre a sette giovani l’opportunità di partecipare, anche per questa annualità, al Servizio Civile Universale.

Per rendere noto il progetto, mercoledì 12 febbraio presso i presidi ospedalieri di Lecco e di Merate sarà organizzato un Open Day dedicato al Servizio Civile Universale che vedrà coinvolti anche gli operatori locali dedicati alla particolare iniziativa.

Nel bando 2025, sarà possibile scegliere di svolgere il servizio civile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Accoglienza dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco (1 posto), presso la Comunità per adulti con disagio psichico nelle sedi di Bellano (2 posti) e di Cernusco Lombardone (2 posti), presso il Centro Diurno Psico Sociale di Merate (2 posti).

I progetti hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30. Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati.

La domanda di partecipazione andrà presentata attraverso la piattaforma, tramite pc, tablet o smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it essendo muniti di SPID, entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.scanci.it / https://www.asst-lecco.it/servizio-civile/, telefonare all’URP ai numeri 0341 295304 – 039 5916431 o scrivere una mail all’indirizzo sm.meregalli@asst-lecco.it e cd.merate@asst-lecco.it.