Automobile Club Lecco, Lorenzo Riva rieletto presidente: è il quinto mandato

Riva, eletto il 23 luglio, sarà in carica fino al 2028

“Massimo impegno per sostenere il settore dell’auto e della mobilità”

LECCO – Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Lecco ha confermato Lorenzo Riva come presidente dell’associazione. La decisione è stata presa dal rinnovato Consiglio nella serata del 23 luglio e sarà effettiva per il quadriennio dal 2024 al 2028. Lorenzo Riva, che si appresta a servire il quinto mandato, è in carica dal 2008.

Durante la presidenza Riva l’A.C. Lecco ha lavorato per favorire politiche che coniugassero esigenze degli automobilisti e necessità della città e del suo sistema di mobilità. La collaborazione al fine di valorizzare al meglio le sinergie con le istituzioni lecchesi è sempre stata al centro del programma dell’associazione.

“Anche per questo mandato ci sarà sempre il massimo impegno per sostenere il settore dell’auto e della mobilità, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e al coinvolgimento dei soci nelle iniziative dell’Ente” garantisce il Presidente Riva.