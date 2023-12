Cena di fine anno per la stazione del Soccorso Alpino di Lecco

Il Capo Stazione Mazzoleni: “Tradizionale scambio di auguri, ma anche un modo per ringraziare tutti per l’impegno, la dedizione, la professionalità e i sacrifici fatti durante l’anno”

CALOLZIOCORTE – Ad ospitare la cena di fine anno dei volontari e volontarie della Stazione del Soccorso Alpino di Lecco è stata la splendida sede della Sezione Cai Calolzio, presieduta da Giuseppe Rocchi, già storico Capo Stazione del Cnsas di Lecco.

Insieme alla squadra di Lecco, presenti anche le squadre di Mandello del Lario e Piani Resinelli facenti parte sempre della Stazione di Lecco e riabilitate da circa un anno, rispettivamente capitanate da Andrea Panizza e Christian Orlandi. Presente anche il Capo Stazione della Stazione Lariana Luciano Giampà, mentre assenti per impegni pregressi il Delegato della XIX Delegazione Lariana Marco Anemoli, il presidente Regionale Luca Vitali e il Capo Stazione della Stazione Valsassina Valvarrone Alessandro Spada.

Una cena conviviale che ha visto l’adesione su un invito anche di molti ex volontari oggi “over” che hanno risposto “presente”.

Piena soddisfazione per la buona riuscita da parte dell’attuale Capo Stazione Massimo Mazzoleni: “E’ un appuntamento tradizionale al quale siamo affezionati. Ed è l’occasione per lo scambio di auguri natalizi, ma è anche un modo per ringraziare tutti per l’impegno, la dedizione, la professionalità e i sacrifici fatti durante l’anno che volge al termine. Siamo una grande famiglia e serate come queste fanno gruppo e sono sempre piacevoli”.

Ai fornelli, il mitico Mario Barelli, che ha deliziato i presenti con un antipasto di mare, un risotto taleggio e zucca con una spolverata di amaretti e l’immancabile brasato con polenta. Il dolce invece è stato realizzato per il Soccorso Alpino nientemeno che da Filippo Valsecchi di Erve (assente giustificato per impegni di lavoro) già campione del mondo di pasticceria e recentemente annoverato da Iginio Massari tra i migliori pasticceri al mondo.