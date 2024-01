Con il 2024 nuove regole della Ztl e nuove tariffe dei parcheggi

La principale novità è la semplificazione del sistema dei Pass che diminuiscono da 12 a 7

LECCO – Dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove regole della Ztl (diventata APU, Area Pedonale Urbana) e la nuova tariffazione dei parcheggi. Le principali modifiche erano state illustrate a novembre dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni insieme agli assessori Renata Zuffi (Mobilità) e Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale). “Un lavoro complesso che ci ha portati a rivedere alcune misure con l’obiettivo di liberare il centro città dalle auto e renderlo più vivibile per cittadini, i commercianti ed i turisti” aveva commentato il sindaco.

Le nuove regole della ZTL

La principale novità è la semplificazione del sistema dei Pass che diminuiscono da 12 a 7. Le ‘nuove’ tipologie di Pass sono: B (Box, per i privati in transito verso i box di proprietà), S (Sosta ex contrassegno ST e S-ZPRU per i residenti che darà diritto ad una permanenza di 30 minuti e alla sosta su strisce gialle esterne con un costo che sarà di 70 euro l’anno per i rioni di Germanedo e Pescarenico e 150 euro l’anno per chi risiede in centro città), AL (Accesso Limitato, ex contrassegno A, per le attività commerciali che prevede il carico e lo scarico in fasce orarie prestabilite con un costo da 150 euro l’anno), TBS (Transito Sosta Breve, ex contrassegno D1, F, T e H per le attività e i residenti, permanenza max 30 minuti 0-24 ore gratis per i residenti e per le attività commerciali da 200 euro l’anno), TSL (Transito Sosta Lunga, ex contrassegna D3, permanenza max 180 minuti a fasce orarie da 200 euro l’anno), TSI (Transito Sosta Illimitata ex contrassegno D, per categorie speciali, auto delle forze dell’ordine, istituzioni etc) e P (Provvisorio, ex contrassegno P e AE, per attività e privati per usi temporanei che avranno un costo variabile fissato a 5 euro al giorno oppure da 240 euro l’anno).

Altra novità il cambio di colore delle strisce che delimitano le aree di sosta che diventeranno progressivamente tutte blu. I residenti con regolare pass potranno posteggiare in striscia blu a bordo strada, in questo modo sarà garantita la prossimità di posteggio e, allo stesso tempo, il principio della turnazione durante la giornata.

Rispetto al nuovo piano particolareggiato della sosta, il punto di partenza è lo studio dello stato di fatto, e cioè con quale logica i parcheggi arrivano a saturazione. L’idea è di incentivare la sosta nei parcheggi coperti, in particolare fuori dal centro città e per questo motivo si è pensato a una revisione delle tariffe. Le zone di sosta sono state semplificate e saranno quattro, C1, C2, D ed E, con quattro tariffe che saranno più alte nel centro storico e, in una logica a cerchi che riflette la struttura della città, più convenienti nei parcheggi periferici.

Controlli in vigore dal 1° gennaio, anche se per i primi mesi dell’anno non verranno elevate sanzioni automatiche. Grazie a nuove telecamere saranno effettuati controlli non solo in entrata ma anche in uscita, garantendo in questo modo il diritto alla sosta (per il tempo del pass) e la prevenzione dei comportamenti illeciti. I vigili faranno controlli e potranno multare, ma le multe automatiche rilevate dalle telecamere cominceranno da aprile. Nelle strisce blu potranno sanzionare anche gli ausiliari del traffico e non solo gli agenti di Polizia Locale.