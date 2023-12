Con lo show “Il Grinch e la favola del Natale” inaugurata la pista di pattinaggio

Oggi pomeriggio taglio del nastro ufficiale alla presenza dell’assessore Alessandra Durante

Mercoledì 6 dicembre (dalle 15.30) Babbo Natale, invece, regalerà i pòm in occasione di San Nicolò

LECCO – Con lo show sul ghiaccio “Il Grinch e la favola del Natale” della compagnia Sk8 Crew è stata inaugurata ufficialmente oggi pomeriggio la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Lecco. Mercoledì 6 dicembre (dalle 15.30) Babbo Natale, invece, regalerà i pòm in occasione di San Nicolò.

Dopo l’apertura al pubblico avvenuta sabato 2 dicembre 2023, l’inaugurazione ufficiale ha visto anche la presenza delle Istituzioni cittadine, rappresentate per l’occasione dall’Assessore alla Famiglia, Giovani e Comunicazione, Alessandra Durante. In pista pattinatori e pattinatrici professionisti della compagnia Sk8 Crew che hanno incantato i presenti con lo show “Il Grinch e la favola del Natale”.

Orari e biglietti

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, quest’anno coperta, avrà i seguenti orari: 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.