Dopo tre settimane di stop riaperta la funivia dei Piani D’Erna

Interventi alle funi mobili e all’impianto d’illuminazione notturna

L’impianto era stato chiuso per manutenzione lo scorso 8 novembre

LECCO – Come da programma è stata riaperta la funivia dei Piani d’Erna, a Lecco. L’impianto era stato chiuso per lavori di manutenzione lo scorso 8 novembre. Lo stop per consentire la sostituzione delle funi mobili e il completamento dell’impianto d’illuminazione notturna, funzionale a rendere possibile l’apertura della funivia anche negli orari crepuscolari, estendendone l’apertura.