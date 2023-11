“Educazione e cultura nel DNA”: la BCC Valsassina premia gli studenti meritevoli (FOTO)

La Banca di Credito Cooperativo della Valsassina ha premiati 54 studenti meritevoli

Ieri sera, all’auditorium della Camera di Commercio di Lecco la cerimonia di premiazione

LECCO – L’istruzione è il fondamento su cui si erige il futuro di una società, e in questo contesto, riconoscere e premiare l’impegno e la dedizione degli studenti meritevoli diventa un atto di estrema importanza. Un esempio eloquente di questa filosofia è il “Premio al Merito Scolastico” appuntamento tradizionale della BCC Valsassina con cui vengono premiati i giovani studenti soci o figli di soci che si distinguono per eccellenza nel percorso formativo.

Ieri sera, venerdì, presso la l’auditorium della Camera di Commercio di Lecco, il presidente Giovanni Combi e la Direttrice Ivana Ciresa hanno premiato ben 54 studenti per il merito scolastico.

“Con questo premio la BCC Valsassina cerca di valorizzare il merito degli studenti, di stimolare le loro potenzialità e di promuovere la cultura” ha esordito il presidente Combi rivolgendosi agli studenti presenti accompagnati da numerosi genitori e parenti.

“Durante il Consiglio di Ammistrazione della Banca – ha proseguito Combi – ci siamo interrogati e ci siamo chiesti: cos’è la cultura? Sembra una domanda banale, ma se partiamo dall’etimologia della parola stessa, scopriamo che deriva dal latino: coltivare. E in effetti dal punto di vista concettuale la similitudine è molto efficace. La mente va coltivata, un po’ come si fa con la terra con impegno e fatica, per ottenere i frutti dell’apprendimento. E la cultura si conquista attraverso l’istruzione”.

Poi citando il filosofo greco Aristotele il presidente ha sottolineato come “le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci”.

Quindi ha proseguito: “La ‘coltivazione’ della mente costituisce un processo di formazione della personalità dello studente. La cultura è connessa alla curiosità, inoltre dà ordine, disciplina, dà un senso. Chi crede, quando pensa alla massima perfezione, pensa a Dio, che infatti è onnisciente, possiede la scienza di tutte le cose”.

Citando poi l’articolo 2 dello Statuto della BCC Valsassina il presidente Combi ha evidenziato: ” ‘La società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle Comunità Montane nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, dell’educazione al risparmio e della previdenza’. Quindi educazione e cultura fanno parte del nostro DNA, educare a fare cultura riconoscendola come valore imprescindibile, facilitare in particolare nei giovani l’aspirazione a diventare persone colte è uno degli interessi della nostra Banca”.

Infine, rivolgendosi agli studenti ha ricordato: “Occorre essere umili, pazienti e pronti a fare sacrifici per acculturarsi, perché attraverso la conoscenza potrete realizzare i vostri progetti. E, visto che siamo una Banca, voglio rammentare che il risparmio è togliere oggi a qualcosa di superfluo per destinarlo domani a qualcosa di necessario. Quindi studiando oggi togliete tempo al divertimento e auspicabilmente anche a Instagram, TikTok, Facebook e cose simili ma gettate le fondamenta per il vostro futuro”.

Quindi spazio alle premiazioni, con la BCC Valsassina che ha premiato piccoli e grandi, da chi ha conseguito la licenza media a chi ha ottenuto la laurea magistrale raggiungendo un risultato finale meritevole. Di seguito l’elenco di tutti gli studenti premiati nella serata di ieri.

LAUREA MAGISTRALE

Premiati: Gianluca Vona, Arianna Bellati, Raffaella Pomoni, Mairka Galluzzi, Luca Bendetti, Federica Conca, Beatrice Stropeni, Clara Pomoni, Greta Lizzoli, Sara Ferrari, Gabriele Vittori.

Requisiti: Diploma di laurea conseguito nel periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023 con votazione minima di 100/110 o 90/100 entro il primo anno fuori corso

Premio: € 750,00 accreditato su c/c intestato allo studente + € 100,00 accreditato

su Fondo Pensione Aureo intestato allo studente + emissione gratuita carta ricaricabile Tasca + 1 azione BCC (se nuovo socio).

LAUREA BREVE

Premiati: Laura Calcagni, Greta Pomoni, Giulia Panzero, Gabriele Codega, Martina Pomoni, Marta Degani, Michelangelo Valsecchi, Andrea Camozzini, Alice Invernizzi, Federica Arrigoni.

Requisiti: Diploma di laurea conseguito nel periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2023 con votazione minima di 100/110 o 90/100 entro il primo anno fuori corso.

Premio: € 450,00 accreditato su c/c intestato allo studente + € 100,00 accreditato su Fondo Pensione Aureo intestato allo studente + emissione gratuita carta ricaricabile Tasca

+ 1 azione BCC (se nuovo socio)ì

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Premiati: Alessandro Codega, Gabriele Roberto Rognoni, Chiara Salvadori, Andrea Caterina Bonifacino, Marta Valsecchi, Martina Acerboni, Francesca Agostoni, Gloria Invernizzi, Cinzia Pomoni, Monica Gianola, Bianca Citterio, Katia Panzero, Sofia Gianola, Daniela Canepari, Clelia Ciresa.

Requisiti: Diploma conseguito nell’anno scolastico 2022/2023, con votazione minima di 78/100.

Premio: € 250,00 accreditato su c/c intestato allo studente + € 100,00 accreditato su Fondo Pensione Aureo intestato allo studente + emissione gratuita carta ricaricabile Tasca + 1 azione BCC (se nuovo socio).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Premiati: Margherita Majer, Camilla Dimiccoli, Michele Bellati, Filippo Corti, Matteo Plati, Alessia Mancin, Gabriele Gianola, Mario Ambrogio Combi, Siria Spazzadeschi, Carolina Fazzini, Roberto Buttera, Chiara Merlo, Matilde Daniselli, Loris Ganassa, Giuseppe Fazzini, Patrizia Tarabini, Marco Fazzini, Oscar Axel Gianola.

Requisiti: Diploma conseguito nell’anno scolastico 2022/2023, con votazione minima di 8/10.

Premio: € 150,00 accreditato su d/r intestato allo studente + emissione gratuita carta ricaricabile Tasca.