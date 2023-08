Esodo estivo: 130mila auto passate da Lecco nel weekend

Sabato 12 si preannuncia da bollino nero su tutte le arterie stradali italiane per il ponte di Ferragosto

+2% di traffico a luglio rispetto allo scorso anno

LECCO – Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l’Osservatorio del traffico Anas rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d’Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%. Sulla rete Anas si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6% rispetto al mese precedente e in particolare dell’11% al Sud.

Il secondo fine settimana di agosto si preannuncia da esodo: con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto.

Nel primo weekend (sabato 5 e domenica 6) lungo la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” i veicoli transitati sono stati complessivamente 162mila a Desio, circa 130mila a Lecco, 100mila ad Abbadia Lariana e circa 30mila nel tratto della provincia di Sondrio.

Nel resto d’Italia

Al sud, verso le località di villeggiatura, la strada più interessata da flussi veicolari è stata la A2 “Autostrada del Mediterraneo”: in due giorni sono transitati complessivamente oltre 220mila veicoli nella tratta Pontecagnano-Battipaglia, oltre 160mila tra Battipaglia ed Eboli, 95mila nell’ultima tratta campana, per poi passare a 77mila veicoli nel tratto appenninico fino all’innesto con la SS18 “Tirrena Inferiore” a Falerna, giungendo ai 47mila registrati in prossimità di Villa San Giovanni agli imbarchi per lo Stretto di Messina.

Il personale Anas complessivamente è intervenuto per 480 soccorsi meccanici e 154 incidenti Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono verificati 17 incendi, quasi tutti al Sud.