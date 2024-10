Galbiate ricorda don Ermanno Dell’Acqua con una piazza nella “sua” Bartesate

Nel pomeriggio di sabato la cerimonia di intitolazione del piazzale del cimitero di Bartesate

“Uomo dal forte carattere, Don Ermanno è stato un costruttore di relazioni, di opportunità, di comunità”

GALBIATE – Il piazzale del cimitero di Bartesate, frazione di Galbiate, è stato intitolato a don Ermanno Dell’Acqua. La sentita cerimonia si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato, nella chiesa di Bartesate. Un tributo a un personaggio che è stato capace di lasciare un segno profondo nella comunità di Galbiate che ha deciso di ricordarlo con l’intitolazione della piazza.

Don Ermanno Dell’Acqua, morto nel dicembre 2021, era nato a San Vittore Olona (VA) il 23 novembre 1931. Ordinato sacerdote il 27 giugno 1954 dal Beato Cardinal Ildefonso Schuster, nel 1955 fu nominato parroco di Bartesate dove fece il suo ingresso il 28 agosto dello stesso anno, in occasione della festa patronale di San Genesio. Da quel momento, Don Ermanno è rimasto guida spirituale della piccola comunità per oltre 50 anni, fino al 1° luglio 2007 quando, con la nascita della Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro, è diventato parroco don Enrico Panzeri. Il legame con Bartesate non si è mai spezzato, don Ermanno ha vissuto in paese per 67 anni e ha continuato a celebrare la messa fino a che le forze glielo hanno consentito.

Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato il sindaco Piergiovanni Montanelli: “Ho conosciuto don Ermanno da ragazzo, nel periodo in cui ho frequentato le scuole medie dove il don insegnava religione – ha ricordato -. Un sacerdote e un uomo dal forte carattere ma al tempo stesso con una spiccata sensibilità nei confronti della comunità in cui era inserito. Sempre pronto a mettersi al servizio e a mettere al servizio di tutti le proprie cose, i propri spazi ed il proprio sapere. Consentitemi di definirlo un “costruttore “: di relazioni, di opportunità, di comunità. Esemplari davvero rari ai giorni nostri, i “costruttori “. Un ringraziamento particolare ad Ambrogio Riva, promotore dell’iniziativa per l’intitolazione del piazzale a don Ermanno e autore della dettagliata sintesi sulla sua personalità”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicesindaco Maria Butti, i Consiglieri Matteo Magni, Lauretta Invernizzi e Amabile Milani. Inoltre sono intervenuti il parroco don Erasmo Rebecchi, don Arnaldo Zuccotti (ex parroco di Sala al Barro) e monsignor Angelo Brizzolari di Villa Vergano. Significativa la presenza dei famigliari di don Ermanno in particolare una nipote che ha ricordato con emozione le vacanze trascorse da ragazza a Bartesate ospite dello zio.