Lago di Como: tornano i biglietti speciali treno+battello

Dal 30 marzo più treni nei giorni festivi verso il lago

Il Direttore Commerciale Trenord: “Il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo”

LECCO – Prenderà il via dal prossimo weekend di Pasqua e Pasquetta l’offerta di Trenord per la primavera ed estate 2024. L’iniziativa si chiama “Itinerari treno+esperienza” verso le mete del turismo in Lombardia. Le proposte proseguono il percorso avviato dall’azienda ferroviaria per promuovere l’uso del treno nel tempo libero e incentivare un turismo sostenibile senz’auto in Lombardia.

Sono quattro le proposte di Trenord:

Tour Primo Bacino di Lecco . Il biglietto speciale consente di esplorare l’area del basso ramo lecchese del lago, negli scali compresi fra Lecco e Onno , a soli 17 euro per gli adulti e 9,40 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni). Comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Lecco e la libera navigazione in battello tra le località di Valmadrera , Abbadia Lariana e Mandello del Lario .

Bellagio Tour . Il biglietto speciale, a 29,20 euro per gli adulti, 15,90 euro per i ragazzi (fino ai 13 anni) e 58,40 euro per famiglie (2 adulto + 2 ragazzo), comprende il viaggio andata e ritorno in treno a Como da tutta la Lombardia e la navigazione da Como a Bellagio , con possibilità di fermata a Tremezzo e Villa Carlotta. Il biglietto consente anche l'opzione di rientro da Varenna . Il biglietto comprende anche uno sconto per l'ingresso di Villa Carlotta (ingresso adulto 13 euro anziché 15, famiglia 26 euro anziché 30).

Tesori del Lago di Como . Un biglietto speciale, a soli 14,50 euro per i ragazzi, (fino ai 13 anni), 26 euro per gli adulti e 52 euro per famiglie (2 adulti+2 ragazzi), che include il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Varenna e la libera navigazione in battello tra Menaggio, Bellagio, Cadenabbia, Villa Carlotta, Tremezzo e Lenno. Anche questo biglietto prevede uno sconto all'ingresso di Villa Carlotta (ingresso adulto 13 euro anziché 15, famiglia 26 euro anziché 30).

Il Viandante sul lago. Il biglietto speciale, al prezzo di 29 euro per un giorno e di 48 euro per due giorni adiacenti, permette di raggiungere Lecco da ogni stazione della Lombardia e la libera circolazione ferroviaria fra le stazioni di Lecco e Colico, oltre la libera navigazione in battello fra gli scali compresi fra Lecco e Colico, con unico interscambio consentito a Bellagio.

“Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo. Questo è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile – ha dichiarato Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord – Da anni lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi. Nel 2023, in 10.6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche. 81 mila hanno scelto gli itinerari delle ‘Gite in treno’, +32% rispetto al 2022. Quest’anno vogliamo crescere ancora, grazie a nuovi prodotti, più corse verso i laghi e i Treni del mare“.