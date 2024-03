Lario Reti Holding. Sold-out l’open day al depuratore: “Far conoscere e sensibilizzare”

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo

“E’ importante che la gente si renda conto di cos’è il ciclo idrico integrato. Siamo soddisfatti perché c’è molta attenzione”

LECCO – Tutto esaurito per l’open day all’impianto di depurazione di Lecco organizzato da Lario Reti Holding in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo scorso. La giornata di oggi si è aperta con la visita di una trentina di amministratori del territorio, a cui hanno fatto seguito le visite guidate aperte ai cittadini con i 360 posti messi a disposizione nell’arco di tutta la giornata andati esauriti in pochissimi giorni.

Il depuratore serve circa 55mila abitanti equivalenti della sola città di Lecco, con una portata media giornaliera di 18mila metri cubi di fognatura trattata, depurata e rimessa a lago. E’ particolarmente importante aprire le porte del depuratore ai cittadini perché è un passaggio importante del percorso di sensibilizzazione che Lario Reti Holding, società che si occupa del ciclo integrato dell’acqua, porta avanti a partire dai ragazzi delle scuole.

“E’ un’attività che abbiamo cominciato già da qualche anno perché è importante che la gente si renda conto di cos’è il ciclo idrico integrato – ha detto il presidente Lelio Cavallier -. Noi siamo abituati ad aprire il rubinetto per avere l’acqua, ma già per portare l’acqua nelle case c’è un lavoro enorme. Poi quell’acqua va portata negli impianti di depurazione per essere trattata e riconsegnata all’ambiente. Oltre all’open day con i cittadini, in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito di Lecco (ATO) portiamo queste attività anche nelle scuole per sensibilizzare sull’importanza dell’acqua”.

I riscontri si vedo a partire dalla grande partecipazione agli open day: “Devo dire che dal nostro punto di vista siamo molto soddisfatti, c’è molto attenzione da parte dei giovani non solo per quanto riguarda le attività nelle scuole. Anche all’open day di oggi abbiamo riscontrato la presenza di numerosi ragazzi”.

Una visita guidata per capire quanto lavoro c’è all’interno del ciclo integrato dell’acqua, aspetti che troppo spesso diamo per scontati ma che rientrano in un bilancio dove la risorsa acqua è un bene sempre più prezioso. Durante la mattinata, alla presenza di numerosi sindaci del territorio, si è svolta anche l’inaugurazione di una piccola mostra fotografica “Oltre le reti”.